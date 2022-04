F1 22 è già tra i più venduti di Steam subito dopo l'annuncio

Evidentemente Codemasters ha lavorato davvero bene in questi anni, tanto che il loro F1 ormai si vende da solo. A poche ore dall'annuncio ufficiale, con una manciata di immagini, teaser senza alcun particolare sul gioco e qualche informazione base sulle novità del racing game, F1 22 è già schizzato nella top 10 di Steam dei giochi venduti.

Ovviamente c'è molta voglia di Formula 1 per via dell'epocale cambiamento regolamentare che ha riportato in vita l'effetto suolo ma anche ─ perché no ─ per una Ferrari finalmente vincente. Questo capitolo porterà molti cambiamenti, a cominciare da una carriera rivisitata e gli ovvi aggiornamenti al gameplay derivanti dalle vetture totalmente nuove.

F1 22 arriverà il 1° luglio, nato dopo l'acquisizione di Codemasters da parte di Electronic Arts (come si vede dal cambio di nome). Ulteriori novità dovrebbero arrivare la prossima settimana, magari con qualche gameplay.