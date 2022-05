F1 22 sarà anche VR ma solo su PC: esclusi i visori PlayStation

F1 22 si appresta ad arrivare con tante novità legate al gameplay, visto il drastico cambio regolamentare che ha interessato la Formula 1 quest'anno, l'introduzione di eventi in cui sarà possibile guidare safety car e varie super car e ovviamente, il pieno supporto al VR, una feature richiesta da anni dai fan.

In un intervista rilasciata a TechRadar dal Senior Creative Director Codemasters, Lee Mather, sono fuoriuscite ulteriori novità che difficilmente faranno piacere agli utenti Sony. Di fatto, PSVR e PSVR 2 sono esclusi dal novero dei visori supportati, con attenzione riservata solo al PC. Queste le parole di Mather:

"Abbiamo studiato la realtà virtuale per un po' di tempo e vogliamo portarla nel nostro nuovo videogioco di Formula Uno senza scendere a compromessi. Abbiamo collaborato con un team che ha lavorato su altri titoli di Codemasters, ci sono voluti diversi anni per arrivare a questo punto in cui sappiamo di poter proporla agli appassionati perché possiamo offrire loro un'esperienza davvero di primo livello".

Sembra dunque che si sia deciso di ottimizzare il tutto per sistemi d'alta fascia, cosa che spiegherebbe l'assenza su PlayStation 4. Su PlayStation 5 evidentemente non si è avuto il tempo per lavorarci su e non è escluso l'arrivo di F1 23 in VR sul nuovo sistema Sony.

Fonte: TechRadar