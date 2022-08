Fable è ancora lontano? Playground Games è alla ricerca di moltissimi dipendenti

Playground Games sta attualmente cercando molti sviluppatori per realizzare l'atteso Fable.

Stando a quanto pubblicato su Twitter da Hervé Gengler, Principal Game Designer di Fable, lo studio sta cercando in questo momento moltissimi sviluppatori da impiegare in diverse posizioni.

Il team cerca figure come Senior Writer, Technical Designer Senior, Senior Audio Programmer, Gameplay Animator, Producer, Gameplay Designer, Principal AI Engineer, Senior UI Engineer, Senior Gameplay Animator, Senior AI Engineer e altri ancora.

Come potete vedere, Playground necessita di diversi sviluppatori di livello Senior e, questo, suggerisce che Fable abbia ancora bisogno di molto lavoro prima del lancio.

Hi! Playground Games is looking for a great Senior AI Engineer to join our team and work with us on #Fable



More details are on the link below!#gamedev #gamejob #PGjob #XboxGameStudioshttps://t.co/Ji8vlRgxyy #job