Fable è un progetto 'ridimensionato'? La senior producer Amie Loake risponde ai rumor

Tra i tanti grandi progetti in fase di sviluppo presso Xbox Game Studios, Fable di Playground Games è senza dubbio uno dei più grandi. Annunciato nell'agosto 2020, il gioco di ruolo è in lavorazione da più di quattro anni.

Tuttavia, un recente rumor indica che lo sviluppo sta affrontando alcuni problemi. Un podcast di Gaz Lehri riportava infatti alcune voci di corridoio le quali affermavano che il progetto sarebbe stato ridimensionato a causa di problemi con il motore grafico Forzatech utilizzato appunto per il gioco. "Fable è stato ridimensionato perché il team ha avuto problemi con il motore", ha detto Lehri. “Hanno provato a costruire il gioco su ForzaTech ma le meccaniche di gioco non potevano essere inserite nel motore grafico".

Ora in risposta a questi rumor c'è la senior producer Amie Loake che attraverso Twitter ha dichiarato: "Volevo chiarire qualcosa riguardo le voci; è una parte normale, necessaria e salutare dello sviluppo del gioco. Posso garantire che ogni singolo gioco AAA a cui avete giocato è stato sottoposto a esami regolari durante lo sviluppo. L'intenzione è assicurarsi che la squadra sia concentrata su una visione chiara e possa farcela nel tempo che ha senza ammazzarsi di lavoro. I giochi che non sono stati controllati correttamente hanno spesso rinvii e crunch, ed entrambi devono essere evitati quando possibile".

It's intention is to make sure the team are focused under one clear vision and can get it made in the time they have without killing themselves. Games that haven't been scoped correctly often have delays and crunch, both we should be aiming to avoid whenever possible. 2/2