Fable verrà mostrato solo quando sarà pronto.

L’attesissimo nuovo capitolo della saga di Fable è in fase di sviluppo, e sarà mostrato solo quando il team di sviluppo sarà veramente pronto a farlo. Lo ha dichiarato Matt Booty durante il PAX West 2022, chiarendo che lo studio non vuole prendersi dei rischi e sente la responsabilità di un progetto simile.

Come abbiamo già visto, Playground Games (sviluppatori del titolo) è alla ricerca di dipendenti da dedicare al gioco, e questo comporta probabilmente una uscita molto al di la tempo. Tuttavia Booy sottolinea un altro punto. Il capo di Microsoft Studio ha spiegato che Playground sta cercando di fare il tutto al suo meglio, e che in Fable ritroveremo la stessa qualità che abbiamo trovato in Forza Horizon.

Matt Booty is so excited about Fable and really wants to show it, but the team has made it clear that he's not allow to show it until it's ready.



"All the craft and dedication they brought to Forza, every bit of will be applied to Fable."



They get it... pic.twitter.com/qfb2Ixl9q3