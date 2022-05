Fable 'ridimensionato' a causa di problemi con il motore grafico Forzatech?

Il nuovo reboot di Fable sembra essere stato "ridimensionato" dopo aver avuto problemi a cercare di raggiungere i suoi obiettivi ambiziosi originariamente fissati.

Durante l'ultimo episodio di XNC Podcast, il co-conduttore Gaz Lehri ha dichiarato di aver sentito da una fonte affidabile che lo sviluppatore Playground Games ha ridotto l'ambito di sviluppo per Fable 4, soprannominato così dai fan. Fable viene sviluppato sul motore ForzaTech che finora ha alimentato i mondi aperti dei giochi Forza. Tuttavia, cercare di costruire un mondo aperto per Fable è una questione completamente diversa.

Si dice che Playground Games abbia avuto difficoltà a costruire un mondo aperto funzionale per Fable su ForzaTech che supporti le sue meccaniche di gioco. Inoltre, la mancanza di effettive meccaniche open world al di fuori dei suoi giochi Forza ha reso lo sviluppo troppo macchinoso per lo sviluppatore. "Fable è dovuto essere ridimensionato perché il team ha avuto problemi con il motore", ha detto Lehri. “Hanno provato a costruire il gioco su ForzaTech ma le meccaniche di gioco non potevano essere inserite nel motore grafico". Il momento in cui si parla di Fable si trova al minuto 2:16:17.

Ovviamente non c'è niente di sicuro in quanto si tratta semplicemente di indiscrezioni. Fable non è ancora stato mostrato ufficialmente, a parte un brevissimo trailer, ed i fan si aspettano di saperne di più il 12 giugno quando si terrà l'evento Xbox e Bethesda.

Fonte: TwistedVoxel