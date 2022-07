Factorio fa infuriare i giocatori russi dopo i prezzi gonfiati da 9 a 174 dollari

Gli sviluppatori di Factorio Wube Software stanno ricevendo molte critiche da parte dei giocaotori russi dopo l’aumento del prezzo del gioco su Steam in Russia. L’aumento si è trasformato in un flood di recensioni negative da parte degli utenti, anche se l’attuale valutazione del gioco permane “perlopiù positivo”.

Come mostrato da SteamDB, il prezzo del gioco in russia è passato da 20 Rubli del lancio a 10.000 di oggi, cioè da 9 dollari a 174. Un prezzo leggermente alto per un gioco indie di Steam in qualsiasi nazione, ed è arrivato senza alcuna spiegazione da parte degli sviluppatori.

Ovviamente nella confusione, alcuni giocatori hanno subito presupposto fosse un errore, altri hanno collegato l’aumento dei prezzi ad una scelta poltiica dettata dall’invasione della Russia verso l’Ucraina.

Dopo questo aumento di prezzo comunque, l’azienda ha rimesso le cose a posto portando il titolo alla stessa cifra per la quale attualmente è venduto negli USA; ovvero 18$

