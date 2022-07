Fall Guys raggiunge i 50 milioni di giocatori in due settimane dal lancio in free-to-play

Fall Guys: Ultimate Knockout di Mediatonic è diventato free-to-play il 21 giugno per tutte le piattaforme, ed è arrivato per la prima volta su Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.

Il gioco ha registrato 20 milioni di giocatori nelle prime 48 ore, ma il treno dell'hype non si è ancora fermato. In un nuovo tweet, lo sviluppatore ha confermato 50 milioni di giocatori entro due settimane.

Sebbene un numero così elevato di giocatori sia degno di nota, non è troppo sorprendente. Epic Games ha rivelato il 28 giugno che Fall Guys ha registrato un numero di giocatori più che doppio rispetto al precedente record di utenti contemporanei. Inoltre, con il lancio della versione free-to-play, si è registrato un "numero record" di giocatori attivi sullo storefront.

We're in absolute disbelief...



50 million players in 2 weeks!!!



U N B E L I E V A B L E



THANKS EVERYONE! 🌍️ pic.twitter.com/YU7aNzUBOT — Fall Guys... FREE FOR ALL! 👑 (@FallGuysGame) July 6, 2022

Fall Guys: Ultimate Knockout è un'esclusiva Epic Games Store su PC (anche se gli utenti Steam continueranno a ricevere gli aggiornamenti) e il successo del gioco sembra non avere fine.

Fonte: Gamingbolt.