Fall Guys diventa free to play e arriva su PS5, Xbox, Switch ed Epic Store

Dopo lo strepitoso successo iniziale Fall Guys non ha più maninato quei numeri, complice anche un costante supporto e nuovi contenuti in grado di prolungarne l'appetibilità. Ma le cose potrebbero cambiare visto che la sua creatrice, Mediatonic, ha trasformato il titolo in un free-to-play e arriverà su molti altri dispositivi.

Preparatevi dunque a vedere su Xbox, Nintendo Switch ed Epic Games Store le immagini di Fall Guys con invito a scaricarlo, ma anche gli utenti PlayStation 5 avranno modo di farlo, con una versione dedicata. Ma non è tutto: Fall Guys abbraccia anche il cross-play e il cross-prograssion, diventando qualcosa giocabile dappertutto e in qualunque momento, almeno se possedete Switch. A questo punto infatti, non sono da escludere eventuali versioni mobile.

Fall Guys tumbles onto PS5 June 21, and at the same time becomes free for all, introduces new game modes, and more: https://t.co/mX0iq3Zlj8 pic.twitter.com/qtCEUDOHZD — PlayStation (@PlayStation) May 16, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Nel frattempo arriveranno nuovi costumi e livelli, dimostrando la voglia di investire e coltivare il brand da parte degli sviluppatori. Il passaggio a free-to-play potrà sicuramente ampliare a dismisura l'utenza, così come le entrate visto che sono presenti microtransazioni.