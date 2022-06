Fall Guys diventa free-to-play ed è subito crash totale dei server

Fall Guys, il goffo titolo di Mediatonic è diventato gratuito, è arrivato su Xbox e Nintendo Switch e ha introdotto il gioco multipiattaforma. Questa è una grande mossa per il titolo, che sembra avere un'abbondante quantità di fan adoranti che stavano aspettando questo giorno.

Purtroppo, il lancio non è stato privo di problemi. Pertanto l'account Twitter di Fall Guys ha svelato cosa stava succedendo ai server. Il problema non si è fermato qui, tuttavia, e non molto tempo dopo che il matchmaking pubblico non era disponibile, anche le lobby personalizzate sono state temporaneamente disabilitate. Gli aggiornamenti di Fall Guys sono stati accolti con molto disappunto, con le persone che si sono lamentate del fatto che il team chiaramente non si era preparato abbastanza per questo lancio.

Insomma, sembra che Mediatonic non si aspettase che così tante persone provassero il titolo ora diventato free-to-play.

am sorry but a lot of the frosting dried so this is taking some time to clean up



i also added ants thinking they'd eat the frosting but it made the problem worse



your continued patience through this is appreciated!! https://t.co/GrN4BVLyA2