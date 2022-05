Fall Guys, in arrivo la prossima settimana un 'grande annuncio'

Fall Guys non è morto, e si prepara addirittura per un annuncio molto importante che avverrà nei prossimi giorni. Mediatonic ha appena annunciato tramite Twitter un appuntamento imperdibile la prossima settimana: si tratterà, secondo il team, dell'annuncio "più grande della storia di Fall Guys".

Questa diretta inizierà quindi lunedì 16 maggio alle 19:00, e dovrebbe presentarci nuovi contenuti per Fall Guys. Con un teaser del genere, è difficile immaginare che lo studio si stia divertendo a rivelare semplicemente il tema e il contenuto della prossima stagione, poiché la comunicazione chiarisce che dobbiamo aspettarci qualcosa di molto grande.

Il pensiero quindi va direttamente alle versioni Xbox e Switch. Queste due versioni sono in fase di sviluppo da un po' di tempo, essendo state posticipate diversi mesi fa. Secondo le ultime indiscrezioni il lavoro dietro le versioni Xbox e Switch erano quasi terminate, quindi potrebbero essere mostrate appunto lunedì.

🚨 THE BIG ANNOUNCEMENT ™ 🚨



🗓️ 16th of May

⏰ 18:00 BST



📺 W H E R E ?

