Fall Guys e Sonic The Hedgehog il crossover è ufficiale! Ecco tutti i dettagli

Due anni dopo la loro collaborazione originale, Fall Guys e Sonic The Hedgehog stanno collaborando di nuovo, aggiungendo nuove skin e una nuova modalità di gioco a tempo limitato per celebrare il 30° anniversario di Sonic.

L'evento si svolgerà dall'11 al 15 agosto e aggiunge cinque nuovi costumi al negozio in-game: il costume di Sonic di due anni fa, oltre a nuove skin Tails, Knuckles, Dr. Eggman e Super Sonic. Sarà inoltre disponibile per l'acquisto una nuova emote Sonic Foot Tap, un riferimento alla posa impaziente di Sonic quando un giocatore impiegava troppo tempo a muoverlo nei classici giochi.

Oltre alle nuove skin c'è una modalità di gioco nuova di zecca, la spettacolare Bean Hill Zone. I giocatori devono raccogliere anelli sparsi sulla mappa per raccogliere punti e verranno guadagnati premi speciali a seconda di quanti punti vengono guadagnati.

