Fallout 5 sarà il prossimo gioco di Bethesda dopo The Elder Scrolls VI

L'ultima volta che abbiamo sentito parlare di Fallout 5 era poco più di un'idea di Bethesda che poteva o meno realizzarsi; tuttavia, il direttore dello studio Todd Howard ha ora confermato che un nuovo capitolo principale dell'amata serie è sicuramente in programma, ma uscirà dopo The Elder Scrolls 6.

In un'intervista con IGN, Howard ha rivelato che The Elder Scrolls 6 è attualmente in fase di pre-produzione (confermando le precedenti indiscrezioni sullo stato di avanzamento del progetto), prima di aggiungere: "e, sapete, dopo di esso faremo Fallout 5, quindi la nostra agenda è piuttosto piena per un po'. Abbiamo anche altri progetti a cui guardiamo di tanto in tanto".

In altre parole, con il prossimo grande titolo di Bethesda, l'RPG Starfield, rinviato al prossimo anno, e con nessuna notizia su una potenziale finestra di uscita per The Elder Scrolls 6 - nonostante il gioco abbia ricevuto il suo primo teaser ufficiale nel 2018 - sembra che ci sarà un'attesa estremamente lunga prima che Fallout 5 veda finalmente la luce.

Nell'intervista di IGN con Howard ci sono molte altre novità su tutto ciò che riguarda Bethesda, anche se, senza sorpresa, Starfield è l'argomento principale. Howard ha rivelato, ad esempio, che la missione principale del gioco richiederà circa 30-40 ore per essere completata e che il titolo includerà quattro città principali, con New Atlantis che si dice sia la più grande città mai realizzata dallo sviluppatore.

Il lancio di Starfield è previsto per l'inizio del prossimo anno.

Fonte: Eurogamer.net.