Fallout 5 con veicoli e ambientato a New Orleans è il sogno di un ex sviluppatore di Bethesda

Fallout 5 è ancora molto lontano. Todd Howard, director di Bethesda, ha dichiarato quest'anno che la pipeline dello studio prevede per prima l'uscita di Starfield, seguita da quella di The Elder Scrolls 6, mentre Fallout 5 è previsto più avanti. L'RPG è in una fase iniziale dello sviluppo, quindi per saziare la lunga attesa, PCGamesN ha deciso di chiedere a un ex sviluppatore di Bethesda che ha lavorato a Fallout 3, 4 e 76 cosa vorrebbe vedere nel prossimo capitolo.

PCGamesN ha avuto l'occasione di parlare con Nate Purkeypile, che è stato un artista di Bethesda per 14 anni prima di lasciare lo studio e mettersi in proprio. Purkeypile ha contribuito a plasmare i mondi e l'estetica dei giochi Fallout di Bethesda e, pur non avendo alcuna idea di cosa lo studio farà in futuro con il franchise, nutre alcune speranze proprio come tutti i fan.

"Qualunque cosa io voglia fare probabilmente non è quello che alla fine faranno", ha detto Purkeypile. "Personalmente, non credo che i giochi principali usciranno mai dall'America. Quindi si tratta di scegliere posti in America che sarebbero i più belli e di nicchia, personalmente direi New Orleans o il Colorado".

Il Colorado è sempre stata una scelta popolare tra i fan nel corso degli anni, ma Purkeypile è tornato a parlare di New Orleans. "New Orleans mi è sempre sembrata una città molto bella".

"Personalmente vorrei anche che si allargassero un po' e vorrei vedere dei veicoli", ha aggiunto Purkeypile. "Ma non so nemmeno se questo accadrà mai, perché è un approccio molto diverso quando si progetta un mondo con i veicoli, la spazio è completamente diverso. Un po' come il gioco Mad Max".

Purkeypile si riferisce a Mad Max del 2015, che si concentrava sul combattimento a bordo di veicoli e sulla guida in una vasta landa desolata. Potrebbe essere interessante vedere Fallout 5 andare in una direzione completamente nuova, con un focus sui veicoli e un open world più ampio ma, come già detto, Bethesda stessa è ancora nelle fasi iniziali della pianificazione di Fallout 5, quindi i commenti di Purkeypile sono puramente da fan.

Nella stessa intervista, Purkeypile ha parlato anche delle sfide nella progettazione dell'enorme Starfield.

