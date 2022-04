Fallout 76, una troupe teatrale si esibirà domani con una rappresentazione di 'Romeo e Giulietta'

Fallout 76 nonostante il suo mondo pieno di creature e predoni, si presta bene per quanto riguarda il gioco di ruolo vero e proprio. Ora, sta per diventare anche una sorta di 'teatro'.

La Wasteland Theatre Company è un gruppo teatrale che ha costruito un palcoscenico sul modello del Globe Theatre di Londra. Pochissimi giorni dopo il compleanno di Shakespeare, il gruppo ha annunciato di voler ricreare "Romeo e Giulietta" in salsa post-apocalittica.

I clan in guerra di Montecchi e Capuleti saranno i predoni e coloni, e il tutto durerà circa un'ora. Romeo e Giulietta non è la prima opera teatrale prodotta dalla Wasteland Theatre Company per Fallout 76. Hanno già eseguito Macbeth, e tenuto un festival di sonetti shakespeariani.

Se vi piacciono le rappresentazioni teatrali allora non perdete l'occasione di assistere a questo evento che si terrà in Italia domenica 1° maggio alle 3:00 del mattino. Sarete in grado di seguire la rappresentazione di Romeo e Giulietta sul canale Twitch FalloutFive0.

Fonte: Rock Paper Shotgun