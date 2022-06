Fallout London ci catapulta in un'affascinante Londra post-apocalittica in un nuovo trailer dell'ambiziosa mod

Il team che ha realizzato la mod Fallout London ha pubblicato da poco un nuovo trailer per l'imminente componente aggiuntivo creato dai fan.

Il filmato, che mostra una serie di ambientazioni che saranno presenti nella mod, è stato realizzato per sostenere l'iniziativa benefica Fallout For Hope, che questo mese sta raccogliendo fondi per l'American Heart Association.

Gli sviluppatori di Fallout London si sono inoltre incontrati con Fallout For Hope e hanno condiviso alcuni dettagli, come la data di uscita prevista per il 2023 e le dimensioni della mappa che dovrebbero essere maggiori di quelle di Fallout 4.

Fallout London richiederà sia Fallout 4 che i suoi DLC e sarà disponibile solo su PC. Sarà inoltre necessario un nuovo salvataggio.

In precedenza, un altro trailer ci ha mostrato la Londrà post-apocalittica di Fallout London.

Fonte: Wccftech.