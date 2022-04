Fallout New Vegas 2 sarà il prossimo gioco della serie? Risponde Chris Avellone

Il tempo passa ed i giocatori della saga di Fallout non vedono l'ora di poter mettere le mani su un nuovo capitolo. In molti sperano in Fallout New Vegas 2, un gioco molto richiesto dalla community, soprattutto dopo che Microsoft ha acquistato Bethesda nel 2020.

Come vi abbiamo riportato recentemente, Jeff Grubb ha dichiarato che all'interno di Xbox Game Studios starebbero iniziando i preparativi per lo sviluppo di Fallout New Vegas 2. Ora, a tal proposito ha parlato anche Chris Avellone, che però smentisce il sequel tanto voluto dai fan.

Alla domanda sul suo sito ufficiale "Cosa sai di Fallout New Vegas 2" Avellone ha dichiarato: "Non so niente. Tranne che probabilmente non si chiamerà 'New Vegas 2'. Penso che qualsiasi gioco del genere richiederebbe il supporto di Bethesda, anche se sono di proprietà di Microsoft. So che la gente presume che Phil Spencer potrebbe semplicemente costringere Bethesda a fare qualcosa, ma questo non è il modello che vuole seguire Microsoft per gli studi che ha acquisito".

(FYI) Chris Avellone talks about the next Fallout game, he doesn't think it will be called New Vegas 2. He does thinks any such game would require Bethesda's support



Anche se Bethesda e Obsidian ora sono di proprietà Microsoft, ciò che dichiara Avellone è che Phil Spencer e Xbox Game Studios non vogliono costringere gli studi a sviluppare un determinato capitolo della serie anche se è richiesto a gran voce dai fan. Non ci resta che attendere notizie ufficiali sul prossimo gioco del franchise.