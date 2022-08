Fallout: New Vegas è immortale e una nuova mod espande ancora di più il mondo di gioco

Fallout: New Vegas del 2010 è diventato uno dei titoli più amati del celebre franchise post-apocalittico, grazie a una scrittura complessiva particolarmente degna di nota. Dopo più di dieci anni, i fan continuano a tornare nella terra desolata del Mojave e l'aggiunta di mod contribuisce a mantenere il gioco sotto i riflettori.

Come riportato da DSO Gaming, il modder cgy95 ha recentemente pubblicato un componente aggiuntivo personalizzato per Fallout: New Vegas chiamato "Race to the Bottom", e sembra piuttosto ambizioso. Descritta come una mod "di medie dimensioni", la durata stimata è di circa due ore, più o meno la stessa del DLC "Automatron" di Fallout 4, uscito nel 2016. Nel progetto di cgy95, i giocatori hanno il compito di scovare i ladri mentre esplorano un nuovo dungeon. La cosa più impressionante di questa mod è che è completamente doppiata e presenta alcuni nuovi personaggi.

È impressionante per un componente aggiuntivo gratuito. Ci sono molte mod affascinanti per Fallout: New Vegas, tuttavia non molte hanno un proprio doppiaggio. Inoltre, "Race to the Bottom" offre al giocatore diversi modi per completare la missione. È persino possibile fare una run senza uccidere, anche se, dato che nessun PNG è "essenziale", sembra che coloro che sono un po' più assetati di sangue possano addirittura fare il contrario.

New Vegas è considerato uno dei migliori giochi di Fallout mai usciti. La scrittura già citata lo aiuta a distinguersi, per non parlare della decisione di porre maggiore enfasi sulla componente RPG rispetto al suo predecessore. In molti hanno sperato in un seguito o in un remake, ma almeno per ora i fan possono ottenere di più dalla terra desolata del Mojave con questa mod.

Fallout: New Vegas è disponibile su PC, PS3 e Xbox 360.

Fonte: Gamerant.