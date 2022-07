Fallout New Vegas con Unreal Engine 5 in un incredibile video che mostra come potrebbe essere un remake

Recentemente è stato pubblicato un impressionante video di Fallout New Vegas realizzato con Unreal Engine 5.

Dopo il lancio del nuovo motore di gioco di Epic alcuni mesi fa, sono emersi numerosi video concept dei fan con Unreal Engine 5, tra cui un video che mostra come potrebbe apparire Fallout 5 con il nuovo motore di Epic. Oggi abbiamo un altro video e questa volta ha come protagonista uno dei Fallout più amati dai fan, New Vegas.

Per gentile concessione dello YouTuber "TeaserPlay", questo showcase di Unreal Engine 5 presenta Lumen, Nanite, Screen Space Ray Tracing e Global Illumination Shader. Senza dubbio, si tratta di un video concept impressionante e molto probabilmente i fan del franchise lo apprezzeranno.

Resta da vedere se vedremo mai un vero e proprio remake next-gen di New Vegas. Il mese scorso Todd Howard di Bethesda ha confermato che il team inizierà a lavorare su Fallout 5 dopo The Elder Scrolls VI, attualmente in pre-produzione.

Uscito per Xbox 360, PlayStation 3 e PC nel 2010, Fallout New Vegas è stato annunciato ufficialmente nel febbraio 2010. Sviluppato da Obsidian Entertainment, il gioco ha venduto 5 milioni di copie (compresi i download digitali) in tutto il mondo su PC, PlayStation 3 e Xbox 360 nella prima settimana dal lancio.

Fonte: Wccftech.