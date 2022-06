Fallout la serie TV vedrà nel cast Kyle MacLachlan, il Dale Cooper di Twin Peaks

L'adattamento televisivo di Fallout sta continuando ad essere sviluppato. Mentre Amazon dovrebbe iniziare la produzione della serie nella seconda metà del 2022, il cast della serie TV sta diventando più chiaro. Variety ha infatti annunciato che Kyle MacLachlan, Xelia Mendes-Jones e Aaron Moten faranno parte dello show post-apocalittico.

La serie Fallout riprenderà naturalmente le basi della licenza del videogioco. In un futuro oscuro, una guerra nucleare esploderà nel 2077 e nella serie seguiremo il destino dei sopravvissuti a questo disastro. Un'ucronia che si svolge più o meno a lungo dopo questi eventi a seconda dei diversi giochi

Kyle MacLachlan è l'attore protagonista della celebre serie Twin Peaks ed è stato presente anche in molte altre produzioni: da Dune a Desperate Housewives passando per Sex & The City. Aaron Moten è già apparso in diverse serie TV negli ultimi anni. Ha avuto un ruolo in The Night Of. Xelia Mendes-Jones è la recluta più giovane del cast. L'attrice ha completato la sua formazione nel 2021, cosa che non le impedirà di apparire al fianco di Tom Hardy e Forest Whitaker in Havoc, il prossimo lungometraggio di Netflix.

Kyle MacLachlan has been cast in the FALLOUT TV series for Amazon Prime. pic.twitter.com/M332abTYNc — The Game Awards (@thegameawards) June 28, 2022

Dopo aver ingaggiato in particolare Jonathan Nolan, che dirigerà il primo episodio di Fallout, i nomi che circondano il progetto ci fanno sperare per il meglio. Attualmente non c'è ancora nessuna finestra di lancio, ma la serie arriverà in futuro per gli abbonati ad Amazon Prime.

Fonte: Variety