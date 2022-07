Far Cry 6 in arrivo su Xbox Game Pass?

Sembra che Ubisoft abbia stretto degli accordi per portare i suoi giochi su servizi come PlayStation Plus e Xbox Game Pass. Diversi giochi Ubisoft sono stati aggiunti a entrambi i servizi, con le recenti uscite di PS Plus che includono diversi titoli di Assassin's Creed. Watch Dogs 2 è stato aggiunto di recente a Xbox Game Pass.

Ora, sembra che sia in arrivo un altro titolo Ubisoft sul servizio di Xbox. Secondo un banner di Xbox Game Pass, Far Cry 6 potrebbe arrivare presto su Game Pass. Un banner pubblicitario per il servizio, con altri giochi Xbox Game Pass come Sniper Elite, Naraka e AC Origin, mostra Far Cry 6.

Far Cry 5, come molti abbonati sapranno, è già presente nel servizio Game Pass, così come gli altri giochi mostrati. Avrebbe senso se si trattasse di un errore. Tuttavia, non è escluso che Far Cry 6 possa arrivare presto sul servizio. Il precedente gioco è stato aggiunto solo da poco, ma è chiaro che altri giochi Ubisoft arriveranno sul servizio.

Looks like Far Cry 6 coming to Xbox Game Pass 👀 pic.twitter.com/s0MqcdaSqX — Idle Sloth💙💛 (@IdleSloth84) July 19, 2022

Al momento non sono stati annunciati nuovi titoli Xbox Game Pass tra il 21 e il 29 luglio ma potrebbero esserci sorprese e, forse, una di queste potrebbe essere proprio Far Cry 6.

Fonte: Gamerant.