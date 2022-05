FIFA 22 riceverà presto un test che abiliterà la funzione cross-play su alcune piattaforme

EA Sports ha annunciato l'intenzione di testare come funziona il cross-play per FIFA 22, in modo che chiunque possa giocare con i propri amici indipendentemente dalla piattaforma da cui ognuno si connette. Al momento non è stato specificato quando sarà disponibile, l'azienda si limita ad evidenziare che a breve arriverà in forma di test.

Solo le versioni PS5, Xbox Series X/S e Stadia saranno le uniche in cui sarà compatibile il cross-play, mentre le modalità di gioco in cui sarà attivato saranno le stagioni online e le partite con gli amici, lasciando fuori il resto delle modalità di gioco.

Tuttavia, ciò non significa che sarà così per sempre, perché EA ha evidenziato che questo è solo un test che vuole effettuare. Il team è infatti convinto che le informazioni ottenute serviranno ad aggiungere il cross-play in più modalità, ma in questo caso sarà una funzione limitata per ridurre la possibilità che insorgano problemi.

Una volta attivata, l'opzione in questione comparirà in basso a destra dello schermo, quindi chiunque potrà utilizzare questa funzione o rimuoverla quando vuole. Si tratta di un test che arriva sì, verso i momenti finali di FIFA 22, ma che prepara comunque il terreno per il prossimo capitolo del gioco.

Fonte: PSU