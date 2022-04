FIFA 22 è anche su Xbox Game Pass Ultimate dopo l'annuncio per PlayStation Plus

Xbox Game Pass continua a sorprendere i suoi utenti con aggiunte improvvise come quella di NBA 2K22.

Ora, scopriamo che il servizio di Microsoft ha aggiunto un altro titolo sportivo di notevole peso. Stiamo parlando del popolare FIFA 22 di EA.

A partire da ieri, 28 aprile, FIFA 22 è disponibile per tutti gli abbonari Xbox Game Pass Ultimate su Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series X e Xbox Series S.

Il lancio del gioco di EA su Game Pass Ultimate arriva poco dopo l'annuncio dell'aggiunta alla line-up di PlayStation Plus.

Come forse saprete, dal 3 maggio FIFA 22 sarà disponibile per gli utenti Plus, come parte dell'offerta Instant Game Collection per PS4 e PS5.

Lanciare il titolo sui servizi di Sony e Microsoft sembra essere una mossa di EA per rilanciare FIFA 22 e per aumentare il numero di giocatori.

