FIFA 23 sigla un accordo pluriennale con la Juventus che torna nel gioco

La Juventus sta facendo il suo ritorno nella serie FIFA in FIFA 23 e ad annunciarlo è proprio EA.

La squadra è stata una presenza permanente nella serie di EA fino a quando non è stato confermato nel luglio 2019 che Konami aveva firmato un accordo per diventare un club partner esclusivo in eFootball PES 2020.

Questo accordo di esclusività era un accordo pluriennale, il che significa che la Juventus non era presente in FIFA 20, FIFA 21 o FIFA 22, comparendo invece con il nome di Piemonte Calcio, completo di kit e logo immaginari. EA ha ora confermato, tuttavia, che la Juventus tornerà nella sua serie a partire da FIFA 23 a settembre in quella che definisce "una partnership esclusiva pluriennale".

Ciò significherà il ritorno del nome, delle divise e del logo della Juventus, nonché dello stadio di casa del club, l'Allianz Stadium. L'ex giocatore Claudio Marchisio verrà aggiunto al gioco come FUT Hero e l'attuale giocatore della squadra Dušan Vlahović sarà un ambasciatore del gioco.

"Siamo entusiasti di riaffermare il nostro profondo impegno per il calcio italiano attraverso questa partnership esclusiva con la Juventus", ha affermato David Jackson, vicepresidente del marchio EA Sports per FIFA. "Questo club fenomenale significa molto per noi e per i nostri fan e consentirà a EA SPORTS di continuare a offrire le esperienze calcistiche interattive più autentiche e complete possibili in FIFA 23 e oltre".

FIFA 23 sarà disponibile su PC e console dal 30 settembre.

Fonte: The Loadout