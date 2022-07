FIFA 23 sarà svelato tra pochissimo. Ecco data e ora del trailer di annuncio

Ottime notizie per tutti gli appassionati di calcio in attesa del nuovo FIFA 23 di EA.

Attraverso il canale YouTube di EA Sports FIFA è stato rivelato quando sarà mostrato il trailer di annuncio di FIFA 23.

La data è vicinissima, dato che il video sarà pubblicato domani, 20 luglio, alle ore 18 italiane.

Oltre a questo, è stato rivelato che il filmato di presentazione del titolo avrà una durata di due minuti e ventidue secondi.

Quest'ultima informazione proviene dall'account Twitter PlayStation Game Size che, come saprete, ha riportato in passato diversi dettagli emersi dai server di PlayStation.

🚨 FIFA 23 Reveal Trailer Length: 2m 22s



⬛ #FIFA23 pic.twitter.com/ddwWJxKiNo — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) July 18, 2022

Sfortunatamente, nella descrizione del video su YouTube non sono presenti altri dettagli, quindi non resta che attendere fino a domani per scoprire il nuovo FIFA 23.

Fonte: Twitter.