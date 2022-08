FIFA 23, le modalità Pro Club e VOLTA Football si fondono

Quest'anno FIFA 23 riunisce i progressi nelle modalità di gioco Pro Club e VOLTA. Finora, entrambi hanno funzionato indipendentemente l'uno dall'altro, ora invece sta per cambiare. Precedentemente in Pro Club, una modalità 11vs11, si controllava un singolo giocatore come parte di una squadra, mentre VOLTA è più una modalità simile a FIFA street. Ora le due modalità si fondono.

"È una delle cose che volevamo fare fin dall'inizio per assicurarci che, indipendentemente dal fatto che si stia giocando online con gli amici, si sta facendo progressi in entrambe le aree", ha affermato Richard Walz, game design director di Pro Club e VOLTA.

"La personalizzazione è qualcosa che facciamo su VOLTA da circa due anni e sappiamo dai membri della comunità dei Pro Club che hanno chiesto delle opzioni di personalizzazione. Il matrimonio dei due e la possibilità di trascorrere il proprio tempo in entrambi le modalità e lo sblocco delle opzioni di personalizzazione per l'avatar si adattano perfettamente".

Quindi è possibile sviluppare il vostro Virtual Pro sia nei Pro Club che in VOLTA. Anche le opzioni di personalizzazione e la progressione della stagione sono condivise tra entrambe le modalità.

FIFA 23 uscirà il 30 settembre 2022 per PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia.

Fonte: Eurogamer