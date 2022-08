FIFA 23 FUT riceve significativi cambiamenti all'intesa oltre a una nuova modalità

Electronic Arts non ha dimenticato la sua variante più importante del gioco. FIFA 23 includerà FIFA Ultimate Team e gli sviluppatori hanno preparato alcune modifiche e novità interessanti per i giocatori.

Nel giro di due settimane, EA ha presentato una serie di cambiamenti nel gioco. Tuttavia, forse le modifiche più attese sono quelle di FUT, una modalità molto importante per la società dato che i maggiori guadagni derivano da lei. In FIFA 23, gli sviluppatori hanno preso alcune decisioni importanti, vediamo quali.

Innanzitutto l'intesa è stata completamente stravolta. Ora è molto più facile per i giocatori preparare le squadre dei loro sogni, poiché unirsi ai giocatori sarà più intuitivo e EA non penalizzerà così tanto i giocatori per mancata corrispondenza. Lo studio ha deciso di fornire ai giocatori maggiore libertà nella creazione delle formazioni, aumentando così la diversità e la creatività.

EA ha anche confermato importanti dettagli sulle icone di FUT: se un giocatore è nella posizione giusta, avrà sempre un'intesa completa e, inoltre, gli sviluppatori vogliono aumentare significativamente il numero di giocatori in primo piano. Gli Eroi includeranno Ricardo Carvalho, Park Ji-sung e Yaya Toure, tra gli altri.

Electronic Arts ha deciso ancora una volta di rinnovare FUT offrendo ai giocatori nuove opportunità per guadagnare premi: FIFA 23 presenterà FUT Moments, brevi scenari per giocatore singolo per i quali guadagneremo Stelle. La valuta può essere cambiata in un negozio speciale (Star Gallery), che viene aggiornato con l'andamento della stagione.

Vi ricordiamo che FIFA 23 sarà disponibile dal 30 settembre su PC e console.

Fonte: VGC