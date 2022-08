FIFA 23 giocabile per errore un mese prima del lancio su Xbox da alcuni fan

Xbox ed EA hanno commesso un piccolo ma importante errore in queste ore. Ebbene FIFA 23 è stato accidentalmente reso giocabile per i possessori di Xbox One per un brevissimo tempo oggi, nonostante la sua data di uscita è prevista il mese prossimo.

Coloro che sono stati abbastanza fortunati da ottenere l'accesso si sono rivolti ai social media per mostrare immagini e valutazioni di Ultimate Team, il che significa che molte cose probabilmente finiranno per trapelare prima di quanto avrebbero dovuto.

Se state sperando di fiondarvi su FIFA 23 per giocare in anteprima il gioco, ci spiace deludervi ma l'errore è già stato prontamente ripristinato. Ciò tuttavia non si può dire per le immagini leak, che ora sono sparse per tutti i social rendendo più difficile schivare potenziali spoiler sulle modalità di gioco.

Weiß ich nicht @EASPORTSFIFA



Man kann einfach auf der XBOX FIFA23 starten und in FUT etc. 😂



Macht euch bereit, es wird ab jetzt alles, wirklich alles geleakt 😂#FIFA23 pic.twitter.com/V9BjnaJaZ5 — Kai Kessler (@KaiKessler15) August 30, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Tuttavia, non avrete molto da aspettare, soprattutto se siete membri di EA Play/Xbox Game Pass Ultimate, poiché FIFA 23 avrà una prova gratuita di 10 ore per gli abbonati a fine settembre prima del lancio del gioco il 30 settembre.

Fonte: Eurogamer