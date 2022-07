FIFA 23, un leak avrebbe svelato la data di uscita e la presenza di una closed beta

Come molti di voi sapranno, poco più di un mese fa, il CEO di Electronic Arts, Andrew Wilson, ha commentato che la licenza FIFA sta per avere una fine. Queste dichiarazioni hanno portato settimane dopo a confermare che FIFA 23 sarà l'ultimo capitolo del franchise di EA, che continuerà a realizzare giochi di calcio con molta più libertà, sotto il nome di EA Sports FC.

Senza dubbio, questa è stata una triste notizia per i fan di FIFA più fedeli, che avranno l'ultimo anno per godersi FIFA 23 prima che tutto cambi. Quindi ora, mentre attendiamo l'annuncio ufficiale del nuovo capitolo da parte di EA, grazie all'account Aggiornamenti Lumia possiamo dare uno sguardo alla presunta data di uscita del gioco che avverrà - se il leak è corretto - il 30 settembre.

Non solo, ma l'account Twitter ha riportato anche che prima della data di uscita il gioco terrà una closed beta separata per Xbox Series X/S e Xbox One. Oltre a questo sono state condivise delle immagini del gioco dove in copertina probabilmente tornerà Mbappé. Tuttavia queste immagini sono state rimosse per violazione del copyright.

Cover image: Mbappe (just remove the "closed beta" part and you'll get the official picture) https://t.co/DdkHvvrpZh — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) July 14, 2022

Ad ogni modo non ci resta che attendere l'annuncio ufficiale di EA riguardo data di uscita ed eventuale closed beta.

Fonte: Pure Xbox