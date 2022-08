FIFA 23 avrà le loot box: EA conferma e difende il sistema di monetizzazione

FIFA 23 segnerà la fine della lunga collaborazione di Electronic Arts con la FIFA, ma non segnerà la fine delle loot box di FIFA, poiché EA ha confermato che torneranno anche nel gioco di quest'anno.

Sembrava possibile che EA potesse finalmente staccare la spina ai controversi FUT Pack, che possono essere guadagnati attraverso il gioco o acquistati con denaro reale e contengono contenuti come giocatori e oggetti. In FIFA 21, EA ha introdotto una nuova formula chiamata Preview Packs, che ha permesso ai giocatori di vedere il contenuto dei pacchetti prima di acquistarli, eliminando così l'elemento di casualità. Negli ultimi anni, inoltre, si è assistito a una crescente opposizione alle loot box, che ha portato a un maggiore controllo delle loro pratiche più predatorie e persino a un vero e proprio divieto in alcuni paesi.

D'altra parte, FIFA Ultimate Team è ancora estremamente popolare e i pacchetti FUT fanno un sacco di soldi. EA non ha condiviso cifre specifiche nella sua ultima relazione trimestrale, ma ha descritto la serie come "eccezionalmente forte su base globale" e ha dichiarato che il coinvolgimento dei giocatori è aumentato di quasi il 40% rispetto all'anno precedente. Ciò si basa su un tasso di crescita annuale composto di quasi il 50% negli ultimi dieci anni fiscali, che ha generato vendite per quasi 1,5 miliardi di dollari solo nell'anno fiscale 2020.

Il sito web di FIFA 23 fa un riferimento di sfuggita alle loot box nel nuovo FIFA Ultimate Team, affermando che i giocatori possono riscattare una nuova valuta chiamata Stars "per giocatori, pacchetti e altro ancora". In una dichiarazione inviata a Eurogamer.net, EA ha confermato il ritorno dei pacchetti e ha difeso le pratiche di monetizzazione in generale.

"Crediamo fermamente che l'Ultimate Team e i FUT Pack, che fanno parte del gioco da più di dieci anni, siano una parte di FIFA che i giocatori amano e i fan amano che il gioco rifletta l'emozione e la strategia del mondo reale nella costruzione e nella gestione di una squadra", ha dichiarato EA. "Dare ai giocatori la possibilità di spendere se lo desiderano è giusto".

"Vale la pena di dire che la spesa è del tutto facoltativa nel nostro gioco e non incoraggiamo la spesa rispetto al guadagno di ricompense attraverso il gioco. I pacchetti FUT funzionano allo stesso modo, sia che vengano pagati che guadagnati, e la maggior parte dei giocatori non spende affatto nel gioco. Ad esempio, nove FUT Pack su 10 aperti in FIFA 22 sono stati guadagnati".

Una cosa che non è ancora chiara è se i Preview Packs torneranno anche in FIFA 23.

Fonte: PCGamer.