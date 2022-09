FIFA 23: annunciati i migliori giocatori della Liga spagnola e anche i migliori U21 tra cui figura De Ketelaere

Ci avviciniamo a FIFA 23 e di conseguenza alla sfilza di valutazioni di tutti i calciatori presenti per ogni campionato tra i più importanti, oltre che per gli Under 21. Oggi è il turno della Liga Spagnola, in cui si è trasferito Lewandowski dal Bayern Monaco al Barcellona e in cui regnano Benzema, Modric e de Jong.

Per gli Under 21 invece troviamo un solo "italiano", quel De Ketelaere acquistato dal Milan nell'ultima sessione di mercato e che sembra avere tutte le potenzialità per esplodere. Ecco la lista completa:

LaLiga TOP 25:

Benzema 91

Lewandowski 91

Courtois 90

Oblak 89

Kroos 88

Modrić 88

ter Stegen 88

Rüdiger 87

de Jong 87

Vinícius Jr. 86

Parejo 86

Alaba 86

Gerard Moreno 85

Iago Aspas 85

Pedri 85

Jordi Alba 85

Depay 85

Fekir 85

Busquets 85

Carrasco 85

Acuña 85

João Félix 84

Koundé 84

Oyarzabal 84

Valverde 84

Best U21:

Pedri 85

Bellingham 84

Davies 84

Wirtz 82

Saka 82

Musiala 81

Gvardiol 81

Rodrygo 81

Nuno Mendes 80

Timber 80

Saliba 80

Frimpong 80

Gavi 79

Ansu Fati 79

Yeremy Pino 79

Camavinga 79

Gonçalo Inácio 79

Gravenberch 79

Kökçü 79

Fofana 79

Szoboszlai 79

Hincapié 78

Gabriel Martinelli 78

De Ketelaere 78

Fernández 78

Mamardashvili 77

FIFA 23 arriverà il 30 settembre su tutte le console oltre che su PC.