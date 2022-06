FIFA 23, Need for Speed e Skate 4: Tom Henderson sembra avere già le date d'uscita

Il mese di giugno è stato infuocato per Tom Henderson, il noto leaker che dopo aver pestato i piedi a Hideo Kojima per l'eventuale reveal di Overdose, si è avventurato in diverse anticipazioni che hanno coinvolto un po' tutti, da Sony e il suo God of War: Ragnarok e il brand INZONE a Ubisoft e Skull and Bones. Non poteva mancare Electronic Arts.

Intervenuto su Exputer, il giornalista leaker ha infatti avanzato le date di uscita di tre dei più importanti titoli di EA, con date o finestre di lancio assai precisi. Ovviamente, non rivela mai le fonti e per quanto ovviamente tutto vada preso con le pinze, gli si deve un minimo di credito.

Si partirebbe da FIFA 23 (l'ultimo con questa dicitura) che arriverebbe il 30 settembre, un periodo d'uscita abbastanza congruo con quanto avviene di solito. Il 4 novembre dovremmo vedere il nuovo Need for Speed, in lavorazione presso il super team creato da EA unendo Criterion e Codemasters Cheshire e in fine, ma nel 2023, sarebbe il turno del nuovo Skate.

Basta aspettare quanche mese per vedere se queste date coincidono.

Fonte: Exputer