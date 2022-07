FIFA 23 non avrà squadre russe, arriva la conferma di EA

FIFA 23 non includerà squadre russe e lo conferma EA. Questa notizia, che fa seguito alla decisione della società di ritirare la nazionale russa e tutti i club russi da FIFA 22 in seguito all'invasione russa dell'Ucraina, significa che anche le squadre rimosse e altri elementi relativi alla Russia saranno assenti dal prossimo capitolo di EA.

In una dichiarazione, EA afferma che "EA Sports è solidale con il popolo ucraino e, come tante voci nel mondo del calcio, chiede la pace e la fine dell'invasione in Ucraina. In linea con i nostri partner di FIFA e UEFA, EA Sports non includerà la nazionale russa o i club russi in FIFA 23".

EA ha anche interrotto le vendite dei suoi giochi e contenuti in Russia e Bielorussia dopo l'invasione dell'Ucraina, comprese quelle della sua modalità FIFA Ultimate Team. Tutti gli oggetti relativi alla Russia sono stati rimossi dalla vendita nella modalità Ultimate Team, anche se i giocatori che già possedevano tali oggetti possono tenerli.

EA ha recentemente svelato il nuovo titolo della serie FIFA con un trailer. Il nuovo gioco vede la star della copertina Kylian Mbappé tornare per la terza stagione consecutiva, insieme all'attaccante del Chelsea Sam Kerr, che diventa la prima atleta FIFA donna ad apparire su una copertina della serie pubblicata a livello internazionale.

Fonte: Eurogamer