FIFA 23: tante nuove partnership tra cui la nostra Serie B ufficiale!

L'ultimo FIFA si appresta ad arrivare tra circa un mese, con la sua enorme mole di contenuti tra squadre, giocatori, stadi, campionati e modalità. Siamo in un'epoca in cui si cerca di accaparrarsi l'esclusiva anche di singole squadre ma EA Sports ha da sempre innumerevoli frecce al proprio arco.

FIFA 23 puà vantare 19.000 giocatori, 700 squadre, 100 stadi e 30 campionati dove tra questi, troviamo un Liga Spagnola completamente coperta, grazie alla partnership totale tra la federazione e il publisher, ma soprattutto la nostra BKT Serie B, con logo e squadre ufficiali.

La Juventus sarà esclusiva per FIFA 23 con Dušan Vlahović nel ruolo di ambasciatore del brand, con Inter e Milan ancora presenti per questa stagione. Dal prossimo anno, saranno esclusiva eFootball.

"EA SPORTS FIFA 23 è l'unico posto in cui i fan possono giocare sul più grande campo del mondo sia nei tornei maschili che in quelli femminili della FIFA World Cup, oltre che nelle iconiche UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League, CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sudamericana, Premier League, LaLiga Santander, Bundesliga, Ligue 1 e Serie A, tutto in un unico gioco."

Potete vedere l'elenco completo delle licenze dal link sottostante, ricordandovi che il calcistico EA uscirà il 30 settembre su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, Stadia, PS4 e Xbox One.

Fonte: EASports