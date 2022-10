FIFA 23 registra una settimana d'apertura straordinaria, un record per il franchise

Non è una sorpresa che FIFA venda milioni di copie l'anno. Del resto il calcio è tra gli sport più giocati qui in Europa per cui per molti, è un'acquisto obbligato. Questo perché è rimasto l'unico a essere pubblicato annualmente visto che eFootball è passato al free-to-play, con aggiornamenti stagionali utili a tenere vivo l'interesse.

Con FIFA 23 comunque, EA ha raggiunto un record da non sottovalutare, riuscendo a vendere 10,3 milioni di copie nella prima settimana di lancio. Un record incredibile se si pensa a un titolo annuale e a una concorrenza che essenzialmente, è giocabile gratuitamente.

"La risposta dei nostri fan è stata a dir poco incredibile e siamo entusiasti del fatto che la nostra community stia giocando con i loro giocatori e le loro squadre preferite in FIFA 23 con numeri da record", ha dichiarato Nick Wlodyka, SVP, GM di EA SPORTS FC. "Con i Mondiali maschili e femminili e gli entusiasmanti aggiornamenti dei contenuti del calcio femminile nel gioco che ancora devono arrivare, abbiamo appena iniziato a fornire ai giocatori l'esperienza più autentica e coinvolgente di sempre".