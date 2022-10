FIFA 23 è inarrestabile ed è primo, secondo, terzo, quarto e sesto nella classifica di vendite italiana

La serie sportiva di EA, FIFA, è estremamente popolare e questa tendenza sta continuando anche con l'ultimo arrivato FIFA 23.

Ora, attraverso il sito di IIDEA (Italian Interactive Digital Entertainment Association) apprendiamo che FIFA 23 è risultato primo, secondo, terzo, quarto e sesto nella classifica di vendite italiana nel periodo dal 10 al 16 ottobre.

Le prime due posizioni vedono il titolo in versione PS4 e PS5, mentre in terza posizione troviamo la versione Switch.

La prima versione Xbox è in quarta posizione (Xbox One), mentre quella Xbox Series X/S è in sesta.

Ecco la top 10 italiana che include i dati delle versioni fisiche e digitali dei vari titoli.

FIFA 23 - PS4 FIFA 23 - PS5 FIFA 23 - Nintendo Switch FIFA 23 - Xbox One Splatoon 3 - Nintendo Switch (solo fisico) FIFA 23 - Xbox Series X|S Grand Theft Auto V - PS4 Dragon Ball: The Breakers - PS4 Minecraft Nintendo Switch Edition - Nintendo Switch Mario Kart 8 Deluxe - Nintendo Switch (solo fisico)

Nelle notizie correlate, abbiamo appreso che FIFA 23 ha registrato una settimana di lancio straordinaria, che rappresenta un record per il franchise.

Che ne pensate?

Fonte: IIDEA.