FIFA 23: ecco i valori dei calciatori trasformati in eroi Marvel dopo questa strana partnership

Ne abbiamo viste di cose strane e la partnership tra EA Sport e Marvel è una di queste. Proprio per il FUT di FIFA 23 infatti, alcune delle leggende del calcio sono state trasformate in super eroi, con una carta speciale creata appositamente dagli artisti Marvel. Ecco i valori assoluti:

Rudi Völler: 91

Diego Forlán: 91

Lúcio: 90

Jean-Pierre Papin: 90

Yaya Touré: 89

Jay-Jay Okocha: 89

Javier Mascherano: 89

Rafael Márquez: 89

Tomas Brolin: 89

Ricardo Carvalho: 89

Claudio Marchisio: 88

Dirk Kuyt: 88

Landon Donovan: 88

Hidetoshi Nakata: 88

Harry Kewell: 88

Ebi Smolarek: 88

Saeed Al-Owairan: 88

Joan Capdevila: 88

Park Ji-sung: 87

Sidney Govou: 87

Peter Crouch: 86

La nostra squadra è riunita. Ecco le valutazioni complete per i vostri Eroi #FIFA23 FUT 📈



Pre-ordinate #FIFA23 Ultimate Edition entro il 21 agosto per ottenere il vostro #FUTHero@Marvel pic.twitter.com/qCUt7hEAW2 — EA SPORTS FIFA ITA (@EA_FIFA_Italia) August 19, 2022

Queste carte saranno disponibili sin dal day one, che vi ricordiamo è il 30 settembre. Il nuovo calcistico sarà dispobile in due versione, dipendenti dalla generazione di appartenenza: le nuove console (e finalmente anche il PC) avranno infatti a disposizione la tecnologia Hypermotion, in grado di sviluppare animazioni sulla base del machine learning.