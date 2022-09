FIFA 23 svela le valutazioni dei 23 giocatori più forti

FIFA 23 si sta avvicinando e cominciano a fuoriuscire anche le varie valutazioni complessive e non dei migliori calciatori presenti nel gioco. L'ultimo FIFA dunque, non vedrà valori che superano il "91", con alcuni calciatori forse un po' graziati mentre altri, un po' sottovalutati. Vediamoli assieme:

Karim Benzema, 91 - Real Madrid

Robert Lewandowski, 91 - FC Barcelona

Kylian Mbappé, 91 - Paris Saint-Germain

Kevin De Bruyne, 91 - Manchester City

Lionel Messi, 91 - Paris Saint-Germain

Mohamed Salah, 90 - Liverpool

Virgil van Dijk, 90 - Liverpool

Cristiano Ronaldo, 90 - Manchester United

Thibaut Courtois, 90 - Real Madrid

Manuel Neuer, 90 - Bayern München

Neymar Jr, 89 - Paris Saint-Germain

Son Heung-min, 89 - Tottenham Hotspur

Sadio Mané, 89 - Bayern München

Joshua Kimmich, 89 - Bayern München

Casemiro, 89 - Manchester United

Alisson, 89 - Liverpool

Harry Kane, 89 - Tottenham Hotspur

Ederson, 89 - Manchester City

N'Golo Kanté, 89 - Chelsea

Jan Oblak, 89 - Atlético de Madrid

Erling Haaland, 88 - Manchester City

Toni Kroos, 88 - Real Madrid

Marquinhos, 88 - Paris Saint-Germain

Interessante notare come Messi e Ronaldo siano ancora lì, in alto, soprattutto per il portoghese ormai in netta fase calante. L'eterno Benzema si trova a lottare con il nuovo che avanza Mbappé, mentre la macchina da gol per eccellenza, Haaland si ferma solo a 88. Si tratta pur sempre di valutazioni complessive.

"Nel corso della prossima settimana, EA SPORTS continuerà a rivelare il meglio del meglio, tra cui i migliori giocatori della Premier League, le 5 stelle della Bundesliga e molto altro ancora. Alla fine della settimana, verranno svelate le valutazioni dei 1.000 giocatori migliori e i fan di tutto il mondo potranno iniziare a discutere dei loro giocatori preferiti."

"Inoltre, il 21-22 settembre sarà presentato il Women's Ratings, che offrirà ai fan uno sguardo nuovo sulla più autentica integrazione di sempre per i campionati femminili. Saremo lieti di condividere ulteriori dettagli in merito non appena saranno disponibili."