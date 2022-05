FIFA diventa EA Sports FC, una nuova era per il calcistico più famoso al mondo

Dopo il cambio epocale in Konami (non propriamente riuscito) con eFootball, l'altro calcistico di punta segue a ruota abbandonando la storica dicitura FIFA per abbracciare un nuovo brand: EA Sports FC. Come vociferato da tempo, dunque, Electronic Arts ha attuato il cambio di nome, probabilmente a seguito delle polemiche scaturite con FIFA, l'organo mondiale a capo del calcio e dei diritti di alcuni calciatori.

Addio dunque al binomio FIFA-PES per abbracciarne uno meno armonico, FC-eFootball. Rispetto quest'ultimo, però, il calcistico di EA non sarà ovviamente free-to-play. EA Sports FC 23 si appresta a essere il titolo più grande del franchise con oltre 300 partner con licenza individuale che darà accesso a più 19.000 atleti attraverso 700 squadre in 100 stadi e oltre 30 campionati in tutto il mondo.

"La nostra visione per EA SPORTS FC è quella di creare il più grande e più impattante club di calcio nel mondo, l'epicentro del fandom calcistico", ha detto Andrew Wilson, CEO di Electronic Arts. "Per quasi 30 anni abbiamo costruito la più grande comunità calcistica del mondo - con centinaia di milioni di giocatori, migliaia di atleti partner e centinaia di leghe, federazioni e squadre. EA SPORTS FC sarà il club per ciascuno di loro, e per gli appassionati di calcio di tutto il mondo".

Un cambio epocale, dunque, ma per ora dobbiamo accontentarci di questo annuncio. Ulteriori informazioni arriveranno nel corso dell'estate, probabilmente alla Gamescom.