FIFA si separa da EA: Take-Two realizzerà un suo gioco di calcio? il CEO Strauss Zelnick risponde

Con EA e il marchio FIFA che si separano, tutti si chiedono chi prenderà la licenza FIFA e continuarà a creare giochi di calcio. Una possibilità è Take-Two Interactive, ma per ora la società non ha confermato se sarà o meno il publisher ufficiale per il gioco di calcio.

Parlando con il CEO Strauss Zelnick, IGN ha chiesto se Take-Two stesse considerando di lavorare con la FIFA in futuro per espandere la sua line-up sportiva esistente.

"Siamo decisamente interessati ad espandere le nostre opportunità nello sport e FIFA ha un grande marchio e un'influenza incredibile, ma al momento non abbiamo piani di cui discutere", ha risposto Zelnick.

È comprensibile che Zelnick non sia in grado di dire molto per ora, probabilmente sta succedendo qualcosa "a porte chiuse". Ma l'elogio di Zelnick per il marchio non è l'unico motivo per pensare che Take-Two possa essere interessato al brand. Il publisher è uno dei pochi che potrebbe plausibilmente permettersi la licenza molto costosa, e ha già un track record di titoli sportivi con NBA 2K o WWE 2K.

EA e FIFA hanno annunciato la loro separazione questo mese, con EA che ha citato il desiderio di maggiore libertà creativa e la costosa licenza tra i motivi per cui ha deciso di seguire la propria strada con EA Sports FC in futuro. La FIFA ha confermato che continuerà a lanciare giochi con il nome FIFA, ma non ha ancora detto con chi collaborerà.

Anche se Take-Two potrebbe ottenere la licenza FIFA, potremmo non vedere un titolo per un po', dato che EA ha ancora FIFA 23 da lanciare. Take-Two ha comunque un anno impegnativo davanti, con 18 lanci pianificati. Secondo il report sugli utili di Take-Two, sei di questi sono The Quarry, Marvel's Midnight Suns, NBA 2K23, WWE 2K23, PGA Tour 2K23 e Kerbal Space Program 2.

Ci sono anche altri giochi per dispositivi mobile in sviluppo, un nuovo titolo sportivo di 2K (probabilmente il gioco arcade NFL), un nuovo franchise di Private Division e Tales from the Borderlands 2.

Fonte: IGN.