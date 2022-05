Final Fantasy 11 verrà chiuso quest'anno? Risponde il director del gioco

Final Fantasy 11 compie vent'anni. L'MMORPG è stato un pioniere per l'epoca da quando ha debuttato su PlayStation 2 in un momento in cui il gioco online tramite console era ancora nuovo. Dato che è in circolazione da così tanto tempo, in questo periodo giravano voci secondo cui il gioco potrebbe essere chiuso.

Tuttavia, il director del gioco ha parlato per mettere un freno a queste voci. Yoji Fujito è stato responsabile della regia dell'MMORPG e il veterano di Square Enix ha parlato del gioco attraverso una rubrica su Famitsu.

"A causa dei commenti passati, potrebbero esserci alcune persone preoccupate per la chiusura del gioco nel 2022. Ma non credo che dovranno preoccuparsi che ciò accada presto", ha detto Fujito. I commenti di Fujito provengono da un numero di Famitsu che presenta in modo speciale un tributo per il 20° anniversario di Final Fantasy 11, con la copertina dedicata all'artwork del gioco.

Per adesso quindi i fan devono stare tranquilli: i server di Final Fantasy 11 non chiuderanno.

Fonte: Eurogamer