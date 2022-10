Final Fantasy 14 supera quota 27 milioni di giocatori registrati

A quanto pare, Final Fantasy 14 di Square Enix continua a riscuotere un grande successo.

Nell'ultimo livestream Letter from the Producer, il produttore/director Naoki Yoshida ha annunciato che l'acclamato MMORPG ha superato i 27 milioni di giocatori registrati in tutto il mondo. Nell'ottobre 2021 il titolo ha registrato 24 milioni di giocatori, con tre milioni di giocatori in più rispetto all'anno precedente.

Stanno tornando anche i Final Fantasy 14 Fan Festivals. Nel 2023, infatti, si terranno a Las Vegas, Nevada, e a Londra, Regno Unito, in estate, mentre il Giappone sarà la terza città ospitante all'inizio del 2024.

Per quanto riguarda i prossimi contenuti del gioco, la patch 6.25 aggiungerà nuovi variant dungeon, criterion dungeon (per gruppi di quattro giocatori) e nuove missioni per il potenziamento delle armi. Sono in preparazione anche nuove missioni secondarie. La patch uscirà il 18 ottobre, mentre il 1° novembre verrà aggiunto un nuovo data center in Nord America.

Oltre che su Final Fantasy 14, Yoshida sta lavorando anche a Final Fantasy 16, che riceverà un nuovo trailer questo mese. Il gioco di ruolo d'azione è in uscita nell'estate del 2023 per PS5.

Fonte: Gamingbolt.