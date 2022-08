Final Fantasy XIV diventa Animal Crossing con l'arrivo delle Island Sanctuary

E' arrivata una nuova patch per Final Fantasy XIV che aggiorna il gioco alla versione 6.2. Come vi abbiamo annunciato pochi giorni fa l'aggiornamento ha portato con sé nuovi raid, ma c'è una feature molto interessante che vale la pena approfondire.

Stiamo parlando di Island Sanctuary: ma di cosa si tratta? Con Island Sanctuary ogni giocatore ha la propria isola individuale da esplorare e su cui costruire. Per accedervi dovrete completare gli eventi della patch 6.0, ovvero la storia base di Endwalker: in questo modo arriverete sull'isola.

La dimensione delle isole è davvero qualcosa di speciale e la quantità di contenuti inclusi è enorme. Secondo Naoki Yoshida, il tutorial per la sola modalità richiederà all'incirca due ore di tempo ai giocatori, pertanto possiamo già capire il vasto contenuto che viene presentato. I giocatori possono raccogliere risorse, trasformarle in strumenti e materiali e usarle per costruire strutture nonché la propria dimora.

Man mano che avanzate, sarete in grado di catturare la fauna selvatica che corre intorno all'isola e riportarli alla vostra base, dove possono essere allevati per risorse aggiuntive. Potete costruire immediatamente alcuni edifici iniziali, ma quelli successivi impiegheranno un periodo di tempo prestabilito per il completamento della costruzione, proprio come Animal Crossing. I progetti degli edifici diventano più avanzati nel tempo, quindi ci sarà anche molta personalizzazione.

L'isola salirà anch'essa di livello e si sbloccheranno maggiori strutture e personalizzazioni: una volta arrivati a livello 40 sarete in grado di assegnare i servitori a determinate mansioni. Insomma si tratta di un aggiornamento davvero incredibile e ricco di attività da seguire!

Fonte: Final Fantasy