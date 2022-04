Final Fantasy 14 'tra le stelle'! Un asteroide è stato chiamato 'Yoshida Naoki' da un fan

A quanto pare esiste un fan di Final Fantasy 14 così appassionato del gioco che ha deciso di chiamare un asteroide come il director Yoshida Naoki.

La notizia arriva da Reddit ed è stata riportata su Twitter, dove si possono vedere delle immagini dell'asteroide 'Yoshida Naoki'.

In realtà, come rivelano le immagini, il vero nome dell'asteroide è Yoshidanaoki, con nome e cognome attaccati. 350173, invece, è il numero di riferimento. L'asteroide orbita tra Marte e Giove.

Someone named an asteroid after Yoshi-P LMAO https://t.co/gVQTWKqSwn pic.twitter.com/DRjLlQWZcV