Final Fantasy 14 ha quasi aggiunto una modalità battle royale

Il team di sviluppo di Final Fantasy 14 ha pensato di aggiungere una modalità battle royale al suo MMO.

In una recente intervista con il sito giapponese Gamer (trascritta su Reddit), il produttore e director Naoki Yoshida ha parlato dello sviluppo della modalità PvP Crystalline Conflict, aggiunta di recente.

Un'idea era quella di una modalità battle royale con protagonisti solo i maghi blu, una classe unica che apprende abilità e magie combattendo i nemici.

La modalità si sarebbe svolta in una grande arena con un'area di battaglia che si riduce gradualmente, come è tipico del genere. I giocatori avrebbero utilizzato l'abilità di apprendimento del mago blu per acquisire incantesimi invece di raccogliere armi.

Tuttavia, questa idea è stata abbandonata. Un'altra idea era quella di concentrarsi esclusivamente su otto mestieri principali, ma anche questa idea è stata abbandonata. Uno dei motivi è che si riteneva che i giocatori volessero utilizzare i propri mestieri in PvP piuttosto che opzioni prestabilite.

La modalità Crystalline Conflict si è dimostrata popolare tra i giocatori, nonostante alcune scomode modifiche al bilanciamento.

Per chi volesse una battle royale in Final Fantasy, c'è sempre il gioco mobile Final Fantasy 7: The First Soldier.

