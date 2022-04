Final Fantasy XIV si aggiorna con la patch 6.1 'Newfound Adventure': nuovi dungeon, missioni e molto altro

Un nuovo capitolo nella storia di Final Fantasy XIV ha inizio, con il primo importante aggiornamento dei contenuti dopo l'arrivo di Endwalker. La patch 6.1 chiamata "Newfound Adventure" introduce molti interessanti dettagli.

Innanzitutto troviamo una nuova storia per il Guerriero della Luce, incorporando così una nuova serie di contenuti e miglioramenti. Non solo ma ci sono novità anche per quanto riguarda la possibilità di portare a termine dungeon e prove con un un gruppo di personaggi non giocanti.

Non solo, ma l'aggiornamento aggiunge nuove missioni, dungeon, prove, raid e nuove alleanze. Oltre a questo, i lotti di Empyreum, la più recente area residenziale di Ishgard, sono ora in vendita ed ora è possibile tornare alle missioni, ai filmati e ai combattimenti completati da Endwalker e parte della Patch 6.1 mantenendo il personaggio e il livello attuali.

Non mancano modifiche alle armi, alle professioni, nuove acconciature e un glossario aggiornato. Le note della patch possono essere visionate cliccando qui.

Ulteriori aggiornamenti come nuove missioni ed il Data Center Travel che permetterà di viaggiare più velocemente, verranno implementati con i prossimi aggiornamenti che per adesso non hanno ancora una data di uscita.