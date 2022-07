Final Fantasy XIV si aggiorna alla versione 6.18 con nuovi mondi e molto altro

E' finalmente disponibile la nuova patch per Final Fantasy XIV che porta il gioco alla versione 6.18 e aggiunge tante novità per i giocatori: tra queste l'aggiunta di nuovi mondi europei e giapponesi e la possibilità di far viaggiare i personaggi tra i data center.

Questo sistema di viaggio consente ai giocatori di viaggiare in altri data center e giocare con gli amici. I giocatori che visitano altri centri avranno "viaggiatore" accanto al loro nickname e saranno soggetti a varie restrizioni.

Tra queste restrizioni troviamo i nodi di raccola leggendari che saranno inaccessibili ai "viaggiatori". Non è possibile mettere in vendita articoli nel mercato di un data center estero e non possono essere formati team PvP. Inoltre, se il mondo di gioco che avrete scelto sarà congestionato, non sarete in grado di accedervi e verrà disabilitato temporaneamente.

Oltre a questo la patch bilancia anche il PvP delle classi con leggeri nerf ad alcune di queste. Per quanto riguarda la patch 6.2, Square Enix ha affermato che arriverà entro agosto e introdurrà una nuova zona adibita alla raccolta di materiali, la costruzione di case e molto altro.

Fonte. PCGamesN