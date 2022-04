Final Fantasy XVI e Bayonetta 3 sono i titoli più attesi dai giocatori giapponesi

Famitsu ha pubblicato le sue ultime classifiche settimanali per i giochi più attesi, come votato dai suoi lettori, e non sorprende che Final Fantasy XVI sia il titolo che in tanti aspettano ancora una volta. L'imminente gioco di ruolo esclusivo per PS5 è stato in cima a queste classifiche per un certo numero di settimane, e ancora una volta mantiene un sano vantaggio su Bayonetta 3, il gioco al secondo posto.

Non sorprende anche il fatto che la stragrande maggioranza della top 10 sia dominata dai giochi in arrivo per Nintendo Switch, a parte il già citato Final Fantasy XVIe la versione PS5 di Pragmata che si trova al numero 8.

Splatoon 3 che dovrebbe uscire quest'anno, si trova in terza posizione, mentre il sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild – che è stato recentemente posticipato alla primavera del 2023 – si trova al numero 4.

Ecco la classifica dei 10 giochi più attesi dai fan:

[PS5] Final Fantasy XVI – 647 voti [NSW] Bayonetta 3 – 535 voti [NSW] Xenoblade Chronicles 3 – 488 voti [NSW] Zelda: Breath of the Wild 2 – 482 voti [NSW] Splatoon 3 – 447 voti [NSW] Dragon Quest X Offline – 435 voti [NSW] Live A Live – 350 voti [PS5] Pragmata – 251 voti [NSW] Ushiro – 239 voti [NSW] Fire Emblem Warriors: Three Hopes – 233 voti

