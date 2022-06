Final Fantasy XVI, Clive sarà l'unico personaggio giocabile

Una delle più grandi domande che i fan di Final Fantasy hanno avuto riguardo a Final Fantasy XVI è se avrà o meno un gruppo completo di personaggi da controllare, o se si concentrerà solo su Clive. Il primo trailer del gioco si concentrava esclusivamente su Clive, mentre il secondo ha mostrato molte cose che era impossibile dire se ci fossero altri personaggi che combattevano al fianco di Clive o meno.

Yoshida ha ora confermato in recenti interviste che i giocatori possono aspettarsi di controllare "esclusivamente" Clive durante Final Fantasy XVI, anche se ha anche rivelato come lavoreranno i membri del party nel gioco e cosa aspettarsi dal loro coinvolgimento.

In un'intervista con IGN, Yoshida ha dichiarato: "Per la maggior parte del suo viaggio, Clive sarà accompagnato da uno o più compagni. Questi compagni parteciperanno alla battaglia, oltre a scambiare battute con Clive. Detto questo, i membri del gruppo saranno guidati dall'intelligenza artificiale in modo da consentire ai giocatori di concentrarsi esclusivamente sul controllo di Clive".

"In battaglia, ci saranno questi personaggi completamente guidati dall'IA", condivide Yoshida. "Ma questo non significa che saranno solo lì in battaglia: ci saranno battute di gruppo, accompagneranno Clive lungo questo viaggio e avrete membri che entreranno e lasceranno il gruppo".

Yoshida ha concluso: "Questi personaggi reciteranno ruoli importanti nella storia e avranno i loro stessi archi narrativi. Quindi non sarà solo...ci sarà sempre qualcuno che lo aiuterà in battaglia, e ci saranno membri del gruppo che parteciperanno al viaggio di Clive".

Fonte: IGN e Games Radar