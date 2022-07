Final Fantasy XVI non ha combattimenti a turni per essere più appetibile ai giocatori più giovani

In una nuova intervista, il produttore di Final Fantasy Naoki Yoshida ha parlato di più di come il passaggio di Final Fantasy XVI verso un approccio più incentrato sull'azione sia in grado di attrarre un pubblico più giovane.

Parlando con Famitsu, Yoshida ha affermato che è stata presa la decisione di allontanarsi dalle tradizionali meccaniche di gioco di ruolo a turni poiché lo studio ritiene che il pubblico più giovane non sia interessato al genere.

"Vengo da una generazione cresciuta con i giochi di ruolo a turni", ha detto Yoshida. "Penso di capire quanto possa essere interessante e coinvolgente. D'altra parte, negli ultimi dieci anni circa, ho visto un certo numero di opinioni che dicevano 'Non capisco l'attrazione di selezionare i comandi nei videogiochi' Questa opinione sta aumentando tra i giocatori, in particolare con il pubblico più giovane che in genere non gioca ai giochi di ruolo".

Il producer ha aggiunto che i progressi nella tecnologia di gioco hanno in gran parte reso l'idea di un comando di battaglia un passo non necessario per portare a termine azioni, ma non è contrario all'idea di rivisitare una classica formula di gioco di ruolo in futuro. La realtà di Final Fantasy XVI secondo Yoshida è che Square Enix si aspetta che sia un successo commerciale e di critica, pur essendo in grado di far crescere il franchise per un pubblico più nuovo e giovane.

Durante l'intervista Yoshida ha spiegato perché Final Fantasy XVI non è un gioco open world.

Fonte: VGC